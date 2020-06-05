Ярославль, , 18:52 — REGNUM В Ярославской области принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора Ярославской области. Ограничения снимаются с 8 июня. Как пояснили глава региона, это связано с тем, что Ярославская область соответствует показателям, утвержденным Роспотребнадзором

Непродовольственный магазин в Ярославле

«Готовы перейти к первому этапу снятия ограничений. Наши показатели — коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием — позволяют сделать первые послабления. Возобновление работы организаций возможно при главном условии — неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, — подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов

С понедельника в Ярославской области разрешена работа непродовольственных магазинов с отдельным входом и общей площадью не более 400 метров. Также с 8 июня разрешается проведение ярмарок розничной торговли, без ограничений заработают парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды. Бани откроются только в районах с благополучной эпидобстановкой, точный список данных муниципальных образований пока не разглашается.

Список отмененных мер Yarregion.ru

«Наша цель — удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого», — отметил Дмитрий Миронов

Непродовольственные магазины в торговых центрах в Ярославской области не будут работать минимум до 15 июня. До июля не откроются детские сады, дошкольные учреждения функционируют только в режиме рабочих групп.

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