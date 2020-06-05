Тамбов, , 18:22 — REGNUM Тамбовская область в очередной раз стала лидером федерального экологического рейтинга, удерживая высокие позиции с 2011 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Скриншот с сайта общественной организации «Зелёный патруль» Greenpatrol.ru

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей весны. Его лидером снова стала Тамбовская область. На второй и третьей строчке рейтинга расположились Белгородская область и Республика Алтай.

Отметим, что Тамбовщина является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой — обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.

Напомним, национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.