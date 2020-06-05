Ульяновск, , 18:01 — REGNUM В Ульяновской области прошла международная онлайн-конференция «Новые инвестиционные возможности». В ней приняли участие более 150 человек — представители органов власти, международных и российских консалтинговых компаний, региональные команды развития, бизнес-сообщество, финансисты, иностранные и отраслевые агентства и ассоциации. В мероприятии приняли участие иностранные представители из Франции, Испании, Турции, Финляндии, США, Швеции, Португалии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Участники конференции обсудили, как меняется мир в условиях пандемии и какие меры поддержки принимаются, каким отраслям эта поддержка нужнее и как трансформируется система поддержки в современных реалиях. Были подняты вопросы о том, есть ли планы у иностранных и российских компаний по развитию и расширению деятельности, особенности реализации новых проектов, локализации в России и многие другие вопросы.

Эксперты сошлись во мнении, что на восстановление экономики уйдет от года до пяти лет, а ключевые направления, на которых сегодня необходимо сфокусировать государственную политику, — это импортозамещение и экспорт, при этом кризис может стать возможностью для роста и поиска новых ниш развития.

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков подчеркнул, что импортозамещение и экспорт — «два краеугольных камня национального плана по восстановлению экономики», который вырабатывается правительством РФ.

По мнению председателя правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергея Белякова, иностранные инвесторы «продолжают смотреть в сторону России, сейчас есть много проблем, но и в условиях пандемии есть возможности для роста». Его поддержал представлявший российско-германскую внешнеторговую палату Сергей Быков, отметив, что немецкий бизнес в России не прекращает своей деятельности — в частности, «успешно работают компании онлайн-сегмента, их обороты растут в 40−50 раз, активно растут логистические компании».

Председатель американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщил, что «больше всего пострадал от ограничительных мер в мире малый бизнес». По его мнению, Россия пострадала меньше, потому что «малого бизнеса в России меньше», а «санкции помогают пережить коронавирусный кризис»:

«В мире грядет диверсификация цепочек поставок. Лучше всего быть готовыми к любому раскладу в мире. Поэтому многие американские компании работают всюду — у больших компаний много прописок».

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский обозначил секторы, где появляются новые инвестиционные возможности в связи с изменением спроса в период пандемии. В частности, это дата-центры из-за роста онлайн-сервисов и облачных хранилищ; товары первой необходимости; медоборудование и средства индивидуальной защиты, пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции; распределительные центры сервисов по доставке готовой еды и продуктов; компоненты, комплектующие и запчасти локального производства.

Отметим, что организатором международной онлайн-конференции «Новые инвестиционные возможности» выступила Корпорация развития Ульяновской области. Мероприятие прошло при поддержке правительства региона, генеральным партнером является Сбербанк России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области объём инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился вдвое. В январе — марте 2020 года объём инвестиций в основной капитал составил 15,82 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 млрд рублей (без учёта субъектов малого и среднего предпринимательства).

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