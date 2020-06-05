Киев, , 17:47 — REGNUM Международные золотовалютные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили 25,37 млрд долларов, сообщила пресс-служба регулятора сегодня, 5 июня.

Согласно источнику, за май резервы сократились более чем на 300 млн долларов, а в целом за нынешний год отмечается незначительный (на 0,3%) рост, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сокращение резервов регулятор объясняет большими расходами на погашение государственного долга, которые лишь частично компенсировали новыми поступлениями за счет размещения долговых бумаг.

Отдельно подчеркивается, что по состоянию на 1 июня 2020 года объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта — что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в МВФ неоднократно заявляли, что считают для Украины резервы на уровне порядка 30 млрд долларов.