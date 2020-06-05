Рига, , 17:09 — REGNUM Минэкономики Латвии предложило правительству страны выплатить сотрудникам туристических компаний и сферы общественного питания до конца 2020 года 30% их заработной платы. Об этом пишет 5 июня портал Diena.lv.

Эта мера, по расчётам минэкономики Латвии, обойдётся в 20 млн евро и окажет помощь 34 000 предприятий отрасли, на которых занято 44 000 человек. Ожидается, что объём помощи каждой компании не превысит 20% налога на рабочую силу, заплаченного в 2019 году.

Согласно предложению, чтобы претендовать на помощь, руководству предприятий нужно доказать, что падение оборота из-за пандемии коронавируса составило 30%. Тем, кто занимался организацией мероприятий — 50%. Если правительство согласится с предложением минэкономики, помощь можно будет получить до конца 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.