Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Из 75 гостиниц в Тбилиси проверку прошли и разрешение на открытие и прием туристов получили только 15, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями туристического сектора региона Имерети.

По его словам, процесс проверки гостиничного сектора уже запущен, и в министерстве экономики и министерстве здравоохранения идет активный прием заявок от желающих получить разрешение на возобновление деятельности туристических объектов.

Премьер призвал владельцев остальных гостиниц не пугаться проверки, пояснив, что в Тбилиси немало крупных гостиниц, которые новым стандартам не соответствуют. К небольшим гостиницам предъявляются несколько иные требования.

«Так что подавайте заявки, потому что выполнить требования и соответствовать стандартам несложно, в этом вам помогут министерство здравоохранения и министерство экономики», — пообещал Гахария.

Как известно, открыть международное сообщение и начать прием иностранных туристов правительство Грузии планирует с 15 июля.