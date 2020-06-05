Тбилиси, , 16:56 — REGNUM В новых условиях, на фоне пандемии коронавируса в Грузию приедут уже более платежеспособные и состоятельные туристы, уверен премьер-министр Грузии Георгий Гахария, о чем он заявил на встрече с представителями туристического сектора региона Имерети.

«Стандарты здесь несложные. Термоскрининг, соблюдение протоколов нормальной дезинфекции, нормальный клининг, транспорт. Понимаю, что все это связано с дополнительными расходами, но учтите, что сегодня в мире немного стран, свободных от COVID, зеленых зон, а это придает вам определенную цену. Поймите, что турист, который приедет сегодня, это не тот турист, что приезжал вчера. Он более платежеспособный, чем те туристы с рюкзаками за спиной, которые автостопом объезжали весь мир», — пояснил предпринимателям премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открыть международное сообщение и допуск иностранных туристов в Грузию правительство планирует с 15 июля.