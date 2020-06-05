Вашингтон, , 19:54 — REGNUM В мае экономика США получила 2,5 миллиона американских рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 13,3%, согласно отчету Бюро трудовой статистики о рабочих местах.

Экономисты ожидали, что уровень безработицы в мае будет еще хуже, увеличившись почти до 20%. Но постепенное возобновление экономики фактически добавило новые рабочие места, а не устранило дальнейшие позиции.

«Эти улучшения на рынке труда отражают ограниченное возобновление экономической активности, которая была свернута в марте и апреле из-за пандемии коронавируса и усилий по ее сдерживанию», — сказал Уильям Бич, комиссар Бюро Статистики Труда, в своем заявлении.

Уровень безработицы в прошлом месяце взлетел до 14,7%, поскольку предприятия закрылись во время карантина.