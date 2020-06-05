Рига, , 16:48 — REGNUM Совет по фискальной дисциплине Латвии призвал правительство страны оценить сбалансированность политики по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет 5 июня портал Tvnet. lv, ссылаясь на соответствующее письмо.

«Несмотря на продолжающийся рост безработицы, число свободных вакансий, индикаторы заработной платы, налоговые сборы показывают, что возможное восстановление экономики началось», — говорится в письме Совета правительству.

Однако, члены Совета по фискальной дисциплине обращают внимание, что меры правительства Латвии не связаны с ранее принятыми документами, например, с Национальным планом развития, а также с проектом бюджета на 2021 год. Борьба с экономическими последствиями пандемии в стране не должна подрывать основы конкуренции, говорится в документе.

В письме отмечается, что щедрость правительства Латвии в отношении ряда компаний (например, правительство Латвии приняло решение вложить в основной капитал АirBaltic 250 млн евро) контрастирует с заявлением Совета ЕС, что малые и средние предприятия страны страдают от слишком строгих критериев по предоставлению помощи со стороны государства. Главной мыслью документа, адресованного правительству, является — осторожность и большее целеполагание в тратах.

Совет по фискальной дисциплине является независимым коллегиальным органом осуществляющим надзор за соблюдением государством фискальной дисциплины.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.