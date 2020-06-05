Берлин, , 16:45 — REGNUM

В условиях пандемии все страны ЕС должны экономить и вести себя прагматично, и политики Евросоюза уже почти прямым текстом сообщают в Вашингтон, что считают собственные экономические интересы более важными, чем интересы американские, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 июня, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Клауса Эрнста.

Ранее глава парламента Германии по энергетике заявил РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на проект «Северный поток—2». «Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС», — отметил Эрнст.

« США действительно по-прежнему оказывают давление на всех участников газового рынка, в том числе и по вопросам, связанным с сжиженным природным газом. Это связано с политическим циклом в США, который закончится в ноябре текущего года президентскими выборами. Действующей администрации важно показать, что они заключают выгодные экономические сделки.

Но ситуация такова, что, несмотря на наличие такой договоренности о поставках американского СПГ в Европу, практически все страны отказываются от реальных закупок этого газа, оплачивая только само сжижение, чего по условиям контрактов не могут не делать. В условиях пандемии все страны ЕС должны экономить и вести себя прагматично, и они покупают там, где это выгоднее. И никакой новой сделки с США, скорее всего, не будет.