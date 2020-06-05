Рига, , 16:40 — REGNUM По окончанию режима ЧС в Латвии всем туристическим компаниям нужно вернуть деньги клиентам за несостоявшиеся путешествия. Об этом сообщила глава Центра по защите прав потребителей Байба Витолиня в интервью журналистам программы «900 секунд» телеканала ТВ3.

«Туристическим компаниям нужно рассчитаться с теми, кто не хочет ехать в другое путешествие, или не согласен перенести его на более позднюю дату», — сказала Витолиня.

Одновременно она признала, что большая часть турфирм не в состоянии рассчитаться с клиентами, хотя есть и компании уже это сделавшие.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Туристическая отрасль Латвии наиболее пострадала от пандемии коронавируса, так как деятельность всех компании с 13 марта была фактически заморожена.