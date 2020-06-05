Москва, , 16:34 — REGNUM Совокупные затраты предприятий госкорпорации «Росатом» на охрану окружающей среды в 2019 году составили 23,55 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации по случаю Всемирного дня окружающей среды. На 9,7% по сравнению с базовым 2015 годом были снижены затраты на потребление энергоресурсов. Валовые выбросы парниковых газов в организациях госкорпорации в 2019 году снизились на 6,4%. По сравнению с 2018 годом объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшился на 1,3 тыс. тонн. Сброс сточных вод уменьшился на 762,1 млн кубометров, забор воды предприятиями госкорпорации уменьшился на 786,5 млн кубометров. В 2019 году доля выбросов загрязняющих веществ организаций Росатома в общем объеме выбросов по Российской Федерации составила всего 0,1%.

«Всемирный день окружающей среды — это хороший повод напомнить о том, что вопросы защиты природы, сохранения природного разнообразия и ответственного отношения человека к тому, какой след он оставляет после себя, очень важны, хотя и не всегда находятся на первом плане общественного внимания, — заявил президент Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского Владимир Грачев. — Мы видим, что в последние годы в обществе все более востребованной становится информация об экологическом профиле деятельности компаний, регулярная публикация экологических отчетов — это уже не дань моде, а требование времени, потому что людям важно понимать, как те или иные предприятия и целые отрасли влияют на качество их жизни».

«Будучи уже более десятка советником генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», — отметил он, — я вижу, какой путь был проделан в направлении открытости экологической информации и осознания важности вклада в защиту окружающей среды в атомной отрасли. Огромную роль в этом сыграл диалог с экологами и постепенный отказ от полной секретности в работе предприятий атомнопромышленного комплекса. Одной из самых тяжелых проблем с точки зрения экологии было ядерное наследие, оставшееся со времен начала советского атомного проекта. Ее предстоит решать еще долго, но уже есть и конкретные результаты, например, с Дальнего Востока вывезено всё отработавшее ядерное топливо с выведенных из эксплуатации атомных подлодок, аналогичная работа сейчас идет в Мурманской области. В рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности были решены самые животрепещущие проблемы, например, озера Карачай, которое ранее использовалось как хранилище радиоактивных отходов, или Теченского каскада водоемов. Была снижена заполненность хранилищ отработавшего ядерного топлива на действующих атомных станциях».

«Сейчас реализуется уже вторая ФЦП в этой области, ее цель — завершить все проекты, связанные с советским ядерным наследием и создать полноценную инфраструктуру обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, включая их переработку. Благодаря широкому спектру компетенций, полученных в рамках решения проблем, связанных с радиоактивными отходами, Росатом сейчас все активнее включается в другие экологические проекты, требующие применения высоких технологий и эффективных методов управления. Речь идет о таких комплексных задачах, как рекультивация полигонов в Челябинске и Ленинградской области, создание системы обращения с промышленными отходами первого и второго классов. Если вернуться к одному из ключевых направлений деятельности госкорпорации — атомной энергетике, мы должны понимать, что наряду с возобновляемыми источниками энергии это безуглеродная генерация, которая не влияет на изменение климата. Работа атомных станций только на территории России позволяет предотвратить выбросы более 100 млн тонн СО2 в год», — резюмировал Грачев.

«Общественному совету Росатома в этом году исполнилось 14 лет, — рассказал заместитель общественного совета госкорпорации «Росатом», президент Российского Зеленого креста Сергей Барановский. — Я намеренно говорю Росатома, потому что он был создан еще в период Федерального агентства по атомной энергии. Первый общественный совет так и назывался: общественный экологический совет. Мы понимаем, что атомная отрасль и экология — понятия неразделимые. Только для специалистов и ученых они неразделимы в положительном ключе: атомная энергетика и промышленность сегодня — это сохранение природных ресурсов, ответственное природопользование, предупреждение изменений климата, развитие арктических территорий, ликвидация наследия. А для обывателя, напуганного СМИ и псевдоэкспертами-экологами, видны только сильно преувеличенные, гипертрофированные, вырванные из контекста общей сущности, явления».

«Мы прекрасно осознаем, что человечество освоило энергию ядра высокой ценой невероятной, нечеловеческой работы: умственной, физической. Сейчас человек научился обращаться с атомом, безопасно и эффективно. Эффективность неуклонно повышается, — уверен эксперт. — Разрабатываются передовые технологии: несколько лет назад введен в эксплуатацию блок на быстрых нейтронах на Белоярской АЭС, подключена к сети плавучая атомная электростанция в Певеке, разрабатываются новые технологии в медицине, сельском хозяйстве. Росатом — мировой лидер по обогащению урана, один из лидеров по фабрикации топлива для АЭС и при этом 23,55 млрд руб. — затраты корпорации на охрану окружающей среды в 2019 году. Росатом находится под неусыпным контролем надзорных и контролирующих органов, общественность реагирует мгновенно на любые события и спрашивает по всей строгости. Поэтому политика открытости Росатома, стандарты предоставления важной для общества информации неустанно совершенствуются, этому придается в госкорпорации и всех ее организациях большое внимание».

«Мы должны понимать, что важно составляющей экологической безопасности является отношение каждого гражданина нашей страны, каждого жителя планеты. Необходимо повышать общий уровень образования детей, важно уделять внимание техническим дисциплинам, естественнонаучным — физике, химии, биологии, геологии. Ведь для того, чтобы осознать в масштабе экосистемы влияние какого-либо фактора, нужно знать и физику, и химию процессов, обладать познаниями во многих областях науки. Именно на это была нацелена просветительская и образовательная составляющие деятельности общественного совета, — подчеркнул Барановский. — И я уверен, что только когда каждый из нас будет разумно подходить к изучению воздействия на окружающую среду тех или иных элементов человеческой деятельности, только тогда мы научимся находить компромисс ответственного отношения к природе в обществе».