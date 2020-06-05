Москва, 5 июня 2020, 16:34 — REGNUM Совокупные затраты предприятий госкорпорации «Росатом» на охрану окружающей среды в 2019 году составили 23,55 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации по случаю Всемирного дня окружающей среды. На 9,7% по сравнению с базовым 2015 годом были снижены затраты на потребление энергоресурсов. Валовые выбросы парниковых газов в организациях госкорпорации в 2019 году снизились на 6,4%. По сравнению с 2018 годом объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшился на 1,3 тыс. тонн. Сброс сточных вод уменьшился на 762,1 млн кубометров, забор воды предприятиями госкорпорации уменьшился на 786,5 млн кубометров. В 2019 году доля выбросов загрязняющих веществ организаций Росатома в общем объеме выбросов по Российской Федерации составила всего 0,1%.
«Будучи уже более десятка советником генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», — отметил он, — я вижу, какой путь был проделан в направлении открытости экологической информации и осознания важности вклада в защиту окружающей среды в атомной отрасли. Огромную роль в этом сыграл диалог с экологами и постепенный отказ от полной секретности в работе предприятий атомнопромышленного комплекса. Одной из самых тяжелых проблем с точки зрения экологии было ядерное наследие, оставшееся со времен начала советского атомного проекта. Ее предстоит решать еще долго, но уже есть и конкретные результаты, например, с Дальнего Востока вывезено всё отработавшее ядерное топливо с выведенных из эксплуатации атомных подлодок, аналогичная работа сейчас идет в Мурманской области. В рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности были решены самые животрепещущие проблемы, например, озера Карачай, которое ранее использовалось как хранилище радиоактивных отходов, или Теченского каскада водоемов. Была снижена заполненность хранилищ отработавшего ядерного топлива на действующих атомных станциях».
«Общественному совету Росатома в этом году исполнилось 14 лет, — рассказал заместитель общественного совета госкорпорации «Росатом», президент Российского Зеленого креста Сергей Барановский. — Я намеренно говорю Росатома, потому что он был создан еще в период Федерального агентства по атомной энергии. Первый общественный совет так и назывался: общественный экологический совет. Мы понимаем, что атомная отрасль и экология — понятия неразделимые. Только для специалистов и ученых они неразделимы в положительном ключе: атомная энергетика и промышленность сегодня — это сохранение природных ресурсов, ответственное природопользование, предупреждение изменений климата, развитие арктических территорий, ликвидация наследия. А для обывателя, напуганного СМИ и псевдоэкспертами-экологами, видны только сильно преувеличенные, гипертрофированные, вырванные из контекста общей сущности, явления».
«Мы должны понимать, что важно составляющей экологической безопасности является отношение каждого гражданина нашей страны, каждого жителя планеты. Необходимо повышать общий уровень образования детей, важно уделять внимание техническим дисциплинам, естественнонаучным — физике, химии, биологии, геологии. Ведь для того, чтобы осознать в масштабе экосистемы влияние какого-либо фактора, нужно знать и физику, и химию процессов, обладать познаниями во многих областях науки. Именно на это была нацелена просветительская и образовательная составляющие деятельности общественного совета, — подчеркнул Барановский. — И я уверен, что только когда каждый из нас будет разумно подходить к изучению воздействия на окружающую среду тех или иных элементов человеческой деятельности, только тогда мы научимся находить компромисс ответственного отношения к природе в обществе».