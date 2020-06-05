Рига, , 16:33 — REGNUM Прямые дотации фермерам в Латвии возможно повысить до уровня 90% в среднем по ЕС. Об этом сообщила 5 июня депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете в интервью Латвийскому радио.

«Драма Латвии и Прибалтики в том, что решение Еврокомиссии о выделении дополнительных 26 млрд евро на поддержку сельского хозяйства к ним не относится. Это решение не касается прямых платежей и амортизирует другие проблемы, в частности «зелёный курс» и акцент на экологию», — сказала она.

Калниете считает, что после Brexit (выход Великобритании из ЕС) и объявленных в ЕС приоритетах вряд ли можно говорить о повышении дотаций латвийским фермерам до 90%. По её мнению, к 2027 году нужно стараться достигнуть уровня 80% — 85% прямых дотаций.

Напомним, в данный момент размер прямых дотаций латвийским фермерам, как и у всей Прибалтики, составляет всего 54% — 60% от среднеевропейских.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.