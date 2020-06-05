Москва, 5 июня 2020, 16:31 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 июня составил $566,134 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
На 1 мая международные резервы страны составляли $566,012 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $122 млн.
Согласно данным ЦБ, на начало июня в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $438,57 млрд, специальные права заимствования — $6,66 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,44 млрд, монетарное золото — $127,57 млрд.
Напомним, в апреле международные резервы России выросли на $2,539 млрд.