Нижний Новгород, 5 июня 2020, 16:27 — REGNUM Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области, — сообщает пресс-служба правительства региона.
В Нижегородской области начали работать 9 сельскохозяйственных ярмарок. Места торговли предоставляются фермерам бесплатно. Информация о местах проведения ярмарок и график работы размещены на сайте регионального минсельхоза.
«В период пандемии особенно остро встал вопрос закрытия сельхозярмарок, поскольку для фермеров это — основной канал сбыта продукции, а для многих подсобных хозяйств — вовсе единственный источник дохода. Поэтому я дал поручение возобновить ярмарочную торговлю в регионе, как только эпидемиологическая ситуация позволит, безусловно, при условии соблюдения всех санитарных норм», —уточнил губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин.