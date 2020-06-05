Иерусалим, , 19:44 — REGNUM Израильская топ-модель Бар Рафаэли признана судом виновной в уходе от налогов и будет приговорена к исправительным работам на срок в девять месяцев, передают «Вести» (Израиль) 5 июня. Речь идет о миллионах долларов.

Мать модели взяла на себя вину за часть ее правонарушений, заключив соглашение с обвинением, и отправится в тюрьму на полтора года. Обе женщины также должны будут отозвать поданную в Верховный суд апелляцию на приговор от 2019 года, согласно которому модель обязуется выплатить государству 8 млн шекелей ($2,3 млн).

О предстоящем суде Рафаэли узнала от прокуратуры еще в 2019 году, когда следователи заинтересовались ее доходами за период 2009—2012 гг.: тогда она получила порядка 23 млн шекелей ($6,7 млн), и, хотя отчиталась в этих доходах, пыталась не платить с них налоги, мотивируя это тем, что во время получения денег жила в другой стране.

В апреле 2019 года суд установил, что, хотя она и встречалась в обсуждаемый период в голливудским актером Леонардо ли Каприо, этот дом не был ее постоянным местом жительства, к тому же, она работала в различных странах и получала львиную долю доходов на счета своей компании, зарегистрированной на Кипре. Сам роман с мировой знаменитостью тоже не повлиял на судью, который, взглянув на снимок пары, заявил, что, «поскольку речь идет об индустрии развлечений, где все стремятся быть на виду, это явно не тот случай, когда одна картинка стоит тысячи слов». Суд потребовал от модели выплатить налоги.