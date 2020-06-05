Москва, , 16:11 — REGNUM Бизнес проявляет всё меньше интереса к реструктуризации кредитов в связи с ограничительными мерами в период эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Малый бизнес подал к настоящему моменту 129 тыс. заявлений о реструктуризации. Прирост за неделю составил 7 тыс. заявлений», — заявила Набиуллина.

«Последние три недели мы видим, что заявок подаётся всё меньше, что может говорить о постепенном снижении потребности бизнеса в этой форме поддержки», — подчеркнула она.

Всего за период с 20 марта по 3 июня объём реструктурированного кредитного портфеля малого и среднего бизнеса достиг 587 млрд рублей, уровень одобрения остаётся высоким — порядка 70−80%.

При этом на 3 июня в рамках программы кредитов на выплату зарплат под 0% поступило свыше 72 тыс. заявок на общую сумму более 180 млрд рублей. Из них одобрено 52%.