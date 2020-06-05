Душанбе, , 16:10 — REGNUM Ввести в Таджикистане ряд экономических послаблений в связи с пандемией коронавируса распорядился президент страны Эмомали Рахмон сегодня, 5 июня.

Подписанный документ содержит распоряжение о применении ценовой регуляции потребительских товаров. В частности, речь идёт о медицинских принадлежностях и продуктах питания первой необходимости. Также рекомендована выдача льготных кредитов компаниям, изготавливающим продукты питания и товары медназначения.

Президент поручил соответствующим госструктурам поддерживать таджикистанцев, находящихся сейчас за пределами страны, а иностранным гражданам, занимающимся предпринимательством или наёмной работой внутри Таджикистана предоставить визы, разрешения на трудовую деятельность и регистрацию.

Кроме того, поручено продлить сроки действия виз и отменить санкции за несоблюдение правил пребывания в стране в отношении иностранцев и лиц без гражданства, находящихся сейчас в Таджикистане.

Президент также поручил Нацбанку совместно с минфином принять меры для своевременного осуществления международных государственных платежей согласно существующим на сегодняшний день возможностям госбюджета страны.

Также ведомства должны будут создать благоприятные финансовые условия для обеспечения доступа хозяйствующих субъектов к кредитам.

В документе сказано, что тарифы на услуги до конца 2020 года повышаться не будут.

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