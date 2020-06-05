Москва, , 16:06 — REGNUM Заявки на реструктуризацию кредитов приходят во всё меньшем объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«К настоящему моменту поступило более 2 млн заявок на реструктуризацию кредитов от граждан. Новых обращений становится всё меньше: так, за эту неделю поступило заявок на треть меньше, чем неделей ранее», — заявила Набиуллина.

«Это говорит о том, что люди в основном уже приняли решение о том, нужны ли им каникулы. В дальнейшем ситуация будет зависеть от скорости восстановления экономики», — указала она.

Общая сумма реструктурирированных договоров составила свыше 510 млрд рублей, а уровень одобрения — 61,5%.