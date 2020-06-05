Москва, , 16:05 — REGNUM На нефтяной рынок вернулись «быки». 5 июня с утра цены эталонных сортов нефти растут, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К вечеру цена нефти марки Brent повышается уже на 4,65% и обновляет локальный максимум в $41,38 за баррель, а цена WTI повышается на 3% и превышает $38 за баррель.

По сообщениям западных СМИ, встречи ОПЕК и ОПЕК+ состоятся в субботу, 6 июня. Со ссылкой на неофициальные источники агентство Bloomberg утверждает, что на встрече ОПЕК+ может с высокой вероятностью быть принято решение о продлении текущей квоты на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до 1 августа.

Ранее условия сделки предполагали снижение с 1 июля этой квоты до 8 млн баррелей в сутки.

Цена Brent перемещается в более высокий коридор в $39−42 за баррель. Еесли источники Bloomberg оказались надёжными, то после выходных цена может подняться даже выше $42.

Всё будет зависеть от конкретных договорённостей между участниками сделки. На сегодня прогноз по цене Brent составляет $39,50−42 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Спрос на нефть толкает цены вверх