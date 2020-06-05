Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM В Ростовской области труженики села завершили посевную кампанию на площади около 1,7 млн гектаров, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 июня.

«Донские аграрии, несмотря на погодные сложности нынешней весны и дожди в начале лета, успешно справились с намеченными планами — и на сегодня яровой сев, можно сказать, завершен», — отметил первый заместитель главы региона Виктор Гончаров.

Земледельцы засеяли яровыми культурами засеяли свыше 710 тыс. гектаров, техническими культурами — почти 850 тыс. гектаров, картофель и овощебахчевые культуры — около 53,5 тыс. гектаров. В настоящее время на донских полях продолжаются уходовые работы, в том числе внесение минеральных удобрений. К жатве хлеборобы приступят примерно через месяц.

ИА REGNUM напоминает, что аграрии Ростовской области в 2020 году получат господдержку в размере 5,2 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей будут выделены из региональной казны.

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