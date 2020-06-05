Москва, , 16:00 — REGNUM Днем 5 июня рубль чувствует себя прекрасно. Доллар США торгуется по 68,71 руб. и снова снижается в цене, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В пользу «россиянина» играют и дорожающее сырье, и покупки рублей на внутреннем рынке в рамках дивидендного периода. Евро тоже под давлением и стоит 77,91 руб., но выглядит все же недооцененным с учетом мировой конъюнктуры.

В нефти невооруженным глазом заметен искрометный оптимизм. Баррель нефти марки Brent растет на 4% и торгуется по $41,38. Инвесторы опираются на ожидания по поводу запланированного на субботу заседания министров ОПЕК+.

Прогнозируется, что стороны должны согласовать продление низких объемов добычи на один или два месяца, в зависимости от количества препятствий и настроения нефтепроизводителей.

Саудовская Аравия лоббирует двухмесячный период, значит, ОПЕК+ пойдет по минимально допустимой границе возможных снижений и согласует пролонгацию на месяц, но вряд ли больше.

Диапазон колебаний по доллару на ближайшее время сосредоточен в пределах 68,50−69,00 руб., по евро — 77,50−78,50 руб.», — считает эксперт.

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