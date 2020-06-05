Москва, , 15:53 — REGNUM Политическая нестабильность и беспорядки в США не повлияли значительным образом на финансовые рынки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«На финансовых рынках также сохранилась положительная динамика. Глобальные рынки практически не отреагировали на возросшие политические и геополитические риски: ухудшение отношений США и Китая, беспорядки в США», — заявила Набиуллина.

Цены российский акций практически не изменились, дополнительно снизились доходности ОФЗ, указала она.

«Минфин продолжал успешно размещать новые облигации. Было размещено и несколько выпусков корпоративных облигаций», — добавила она.