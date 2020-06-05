Москва, , 15:49 — REGNUM Восстановление мировых цен на нефть помогло укрепить рубль и тем самым замедлить инфляцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Замедление роста цен происходит несколько быстрее, чем мы ожидали во время обсуждения решения по ставке 24 апреля», — заявила Набиуллина.

«Этому способствует укрепление рубля на фоне стремительного восстановления цен на нефть в прошлом месяце. Но определяющим фактором для роста цен будет оставаться сдержанный спрос: как внутренний, так и внешний», — указала она.