Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции побит рекорд по уровню безработицы с 1991 года. Об этом сообщил начальник управления региональной службы занятости населения Сергей Григорян.

По последним данным, в период с 1 апреля по 4 июня на Дону количество безработных граждан выросло почти в 4 раза. Если до установления режима повышенной готовности в регионе было зарегистрировано 16,4 тыс. безработных, то в настоящее время этот показатель достиг 61,6 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что банк вакансий в Ростовской области насчитывает около 41,8 тыс. рабочих мест. Ранее руководитель областной службы занятости населения призывал жителей региона «обучиться другой специальности» и «не бояться поменять сферу деятельности и отрасль для поиска работы».

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