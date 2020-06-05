Москва, , 15:43 — REGNUM В России наблюдается рост влияния дезинфляционных факторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По итогам мая мы видим снижение инфляционного давления и рост влияния дезинфляционных факторов. Недельный рост цен в период майских праздников был зафиксирован вблизи нуля. Последние две недели он составил 0,1% в неделю», — заявила Набиуллина.

«Такая динамика возможно, отчасти отражает смягчение ограничений. Кроме того, как мы уже отмечали, в период действия мер, которые ограничивают торговлю непродовольственными товарами, предоставление многих услуг, текущие данные по инфляции могут быть более шумными», — указала она.