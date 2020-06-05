Москва, , 15:43 — REGNUM В мае 2020 года в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в России вошли четыре модели Kia. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, Kia Rio занимает в списке самых продаваемых в РФ моделей третье место. На первом и втором местах соответственно расположились модели Lada Granta и Lada Vesta.

Всего в мае этого года российские автолюбители купили 3655 экземпляров Kia Rio — почти вполовину меньше, чем год назад (8365 ед.).

Кроме того, в топ-25 вошли: новый Kia Seltos (809 ед.), вседорожник Kia Sportage (745 ед.) и Kia Optima (697 ед.).

Напомним, в мае текущего года продажи южнокорейских компаний Hyundai Motor и Kia Motors на рынке Соединённых Штатов снизились на 18,5%, до 104 786 автомобилей.

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