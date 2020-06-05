Брюссель, , 15:43 — REGNUM Северокорейская авиакомпания Air Koryo попала в список авиакомпаний Европейской комиссии, на которые распространяется запрет на полёты или эксплуатационные ограничения в Евросоюз, из-за несоответствия международным стандартам безопасности. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Согласно опубликованным данным, авиакомпания подвержена эксплуатационным ограничениям и может летать в ЕС только на самолётах российского производства ТУ-204. Эксплуатационным ограничениям также подвержены иранская авиакомпания Iran Air и авиакомпания Коморских островов Air Service Comores.

В общей сложности из-за несоответствия стандартам безопасности в список Еврокомиссии попали 96 авиакомпаний из 22 стран мира.

Известно, что в 2006 году Европейская комиссия полностью запретила северокорейской авиакомпании летать в Евросоюз, а с марта 2010 года (после появления самолётов ТУ-204) — ввела эксплуатационные ограничения.

Отметим, что Air Koryo не осуществляет полёты в страны Европы.