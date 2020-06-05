Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростовской области власти окажут финансовую помощь транспортным предприятиям, которые понесли убытки в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 5 июня.

Получить поддержку из средств региональной казны смогут перевозчики, выпускающие транспорт на регулярные муниципальные и межмуниципальные маршруты. Субсидия будет направлена на выплату зарплаты работникам за апрель и май 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с усилением мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции было принято решение ограничить автобусные перевозки. Тем временем пассажиропоток в общественном транспорте областного центра сократился вдвое.

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