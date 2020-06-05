Киев, , 15:33 — REGNUM Очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ для населения Украины в новом меморандуме с МВФ не предусматривается, заявил в Раде 5 июня министр финансов страны Сергей Марченко.

Таким образом министр отреагировал на заявление некоторых депутатов о том, что МВФ требует от украинской власти в очередной раз увеличить цены на отопление, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление Марченко подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявивший, что информация о повышении тарифов «не соответствует действительности и является ложью».

В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.

«Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена — 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена», — подчеркнул министр.

Украинские СМИ отмечают, что согласно предварительному проекту меморандума с МВФ, Киев обязался применять к тарифам ЖКХ рыночную схему ценообразования без любого потолка.