Балыкчи, Киргизия, , 15:31 — REGNUM Пансионаты и другие туристические учреждения обязаны будут размещать гостей по принципу «в одной комнате — один отдыхающий», если они не являются членами одной семьи. Об этом на брифинге заявил полномочный представитель правительства Киргизии в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

По его словам, на каждого отдыхающего в комнате должно быть отведено не менее шести квадратных метров — таковы новые санитарно-эпидемиологические нормы, установленные министерством здравоохранения республики из-за пандемии коронавируса.

«Для нас важнее всего безопасность здоровья граждан», — подытожил губернатор Иссык-Куля.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии за время пандемии выявлено 1 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Излечились от коронавируса и выписаны из больниц 1 340 местных жителей. 22 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.