Бишкек, , 15:29 — REGNUM Летний туристический сезон на озере Иссык-Куль полноценно активизируется только с 20 июня — 1 июля. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге заявил полномочный представитель правительства Киргизии в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

По его словам, до тех пор будет проводиться проверка учреждений курортной зоны на соответствие санитарным требованиям, изменившимся в этом году из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что на санитарно-карантинном посту, расположенном на въезде в Иссык-Кульский регион, всех отдыхающих будут проверять на первичные признаки коронавирусной инфекции и регистрировать.

Губернатор также сообщил, что детские лагеря отдыха на побережье Иссык-Куля начнут работать с 25 июня в том случае, если смогут благополучно пройти проверку со стороны органов местного самоуправления на соответствие санитарным нормам.

ИА REGNUM напоминает, что летний туристический сезон в Киргизии стартовал 1 июня, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Отдыхающим разрешили беспрепятственно посещать туристические объекты страны, получившие разрешение на работу после прохождения проверки специалистами-эпидемиологами.