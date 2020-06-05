Москва, 5 июня 2020, 15:20 — REGNUM Розничная торговля в России восстанавливается опережающим темпом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«В мае платежи предприятиям розничной торговли выросли, даже превысив докорнавирусные уровни на 3,5% последние две недели. Но с учётом других каналов продаж, а также сектора услуг, расходы домашних хозяйств в целом на конец мая всё ещё были ниже уровней первого квартала», — заявила Набиуллина.