Москва, , 15:14 — REGNUM Секторы, ориентированные на конечное потребление, восстанавливаются быстрее других отраслей экономики в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Оперативные индикаторы сигнализируют о некотором улучшении потребительского спроса и производственной активности», — заявила Набиуллина.

«Экономические показатели более выраженно восстанавливаются в секторах, ориентированных на потребление. Тенденция в секторах, связанных с инвестиционным спросом и производством промежуточной продукции пока остаются разнонаправленными», — указала она.

Это объясняется в том числе и сдержанными темпами восстановления деловой активности в других странах, а значит внешнего спроса, указала Набиуллина, а также с сокращением добычи нефти и влияние этого фактора на смежные секторы.