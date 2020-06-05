Керчь, Крым, , 15:16 — REGNUM Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи ведётся с опережением графика. Об этом 5 июня журналистам заявил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

«Подрядчик ведёт работы с опережением графика, всё выполняется качественно, в срок. К концу 2020 года объект сдадут в эксплуатацию», — отметил чиновник.

По его словам, подрядчик применяет крымские материалы для облицовки стен и лестниц.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы, которая обрушилась в июне 2015 года необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Позже стоимость работ уменьшилась до 651,6 млн рублей, однако из-за уголовного разбирательства начало работ перенесли на лето 2019 года. Фирмой-подрядчиком выступает АО «Баварский дом».

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