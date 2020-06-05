Москва, 5 июня 2020, 15:09 — REGNUM Пандемия коронавируса стала триггером экономического кризиса в РФ, но отнюдь не его причиной, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Основной урок, который, по мнению Бузгалина, должны извлечь власти РФ из коронакризиса, это осознать необходимость существенного усиления общественного регулирования экономики, перераспределения богатства в пользу большинства граждан и активизации развития ключевых секторов прогресса — таких как образование, здравоохранение, высокие технологии и экология.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что если власти РФ не изменят налоговую нагрузку в пользу труда, то устойчивого роста её экономики можно не ждать.