Москва, , 15:09 — REGNUM Пандемия коронавируса стала триггером экономического кризиса в РФ, но отнюдь не его причиной, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Многое зависит от того, какие уроки власти РФ извлекут из того, что привело к кризису. Я не раз подчеркивал, что пандемия стала триггером кризиса, но не его причиной. Кризис начался до пандемии. И стагнация продолжалась более 10 лет. До пандемии. Поэтому если никаких кардинальных изменений в системе отношений институтов к социально-экономической политике не произойдёт, то восстановительный рост будет очень слабым и экстенсивным, — сказал Бузгалин. — И скорее всего, перейдёт в стагнацию, так же как это было после кризиса 2008−2010 годов. Только ситуация будет намного хуже».

Основной урок, который, по мнению Бузгалина, должны извлечь власти РФ из коронакризиса, это осознать необходимость существенного усиления общественного регулирования экономики, перераспределения богатства в пользу большинства граждан и активизации развития ключевых секторов прогресса — таких как образование, здравоохранение, высокие технологии и экология.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что если власти РФ не изменят налоговую нагрузку в пользу труда, то устойчивого роста её экономики можно не ждать.