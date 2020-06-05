Москва, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Органы государственной статистики РФ, скорее всего, постараются не учитывать в своих подсчётах тех граждан РФ, до которых финансовая помощь так и не дошла, и поэтому официальное падение реальных располагаемых доходов населения окажется в два-три раза ниже реального. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал ВШЭ о том, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения могут упасть на 18%.
Как полагает Бузгалин, для беднейшей половины населения России падение доходов составит порядка 20%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, на уровень 2019 года доходы граждан России выйдут не раньше 2022 года.