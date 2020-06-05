Москва, , 15:07 — REGNUM Органы государственной статистики РФ, скорее всего, постараются не учитывать в своих подсчётах тех граждан РФ, до которых финансовая помощь так и не дошла, и поэтому официальное падение реальных располагаемых доходов населения окажется в два-три раза ниже реального. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал ВШЭ о том, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения могут упасть на 18%.

«На самом деле оценить масштабы падения можно только по итогам реального развития событий. И эта оценка, скорее всего, будет неточной, потому что органы государственной статистики постараются посчитать только тех, кто получил пособия и так далее. Однако не будет учтено то, что значительная часть денег просто не дошла до населения. И реально не стала средством, которое позволило сократить темпы падения уровня жизни, — сказал Бузгалин. — Официальные данные, скорее всего, будут меньше 18%. И я боюсь, что они будут меньше раза в два. Но то, что даже ВШЭ ожидает такого падения, говорит о том, что это реальная угроза».

Как полагает Бузгалин, для беднейшей половины населения России падение доходов составит порядка 20%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, на уровень 2019 года доходы граждан России выйдут не раньше 2022 года.