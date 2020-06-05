Центральный банк России активно участвовал в разработке плана правительства по восстановлению экономики России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается общенационального плана, Центральный банк активно участвовал в его обсуждении, и есть несколько направлений, по которым мы активно работаем с правительством», — заявила Набиуллина.