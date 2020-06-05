Набиуллина рассказала о роли ЦБ в разработке плана восстановления экономики
Центральный банк России активно участвовал в разработке плана правительства по восстановлению экономики России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Что касается общенационального плана, Центральный банк активно участвовал в его обсуждении, и есть несколько направлений, по которым мы активно работаем с правительством», — заявила Набиуллина.
Потребность бизнеса в реструктуризации кредитов снижается — Набиуллина
Бизнес проявляет всё меньше интереса к реструктуризации кредитов в связи с ограничительными мерами в период эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Малый бизнес подал к настоящему моменту 129 тыс. заявлений о реструктуризации. Прирост за неделю составил 7 тыс. заявлений», — заявила Набиуллина.
«Люди уже о кредитных каникулах решения приняли» — Набиуллина
Заявки на реструктуризацию кредитов приходят во всё меньшем объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«К настоящему моменту поступило более 2 млн заявок на реструктуризацию кредитов от граждан. Новых обращений становится всё меньше: так, за эту неделю поступило заявок на треть меньше, чем неделей ранее», — заявила Набиуллина.
Глобальные рынки не отреагировали на беспорядки в США — Набиуллина
Политическая нестабильность и беспорядки в США не повлияли значительным образом на финансовые рынки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«На финансовых рынках также сохранилась положительная динамика. Глобальные рынки практически не отреагировали на возросшие политические и геополитические риски: ухудшение отношений США и Китая, беспорядки в США», — заявила Набиуллина.
Рост цен в России замедляется опережающим темпом — Набиуллина
Восстановление мировых цен на нефть помогло укрепить рубль и тем самым замедлить инфляцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Замедление роста цен происходит несколько быстрее, чем мы ожидали во время обсуждения решения по ставке 24 апреля», — заявила Набиуллина.
Снижение инфляционного давления в экономике РФ продолжается — Набиуллина
В России наблюдается рост влияния дезинфляционных факторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«По итогам мая мы видим снижение инфляционного давления и рост влияния дезинфляционных факторов. Недельный рост цен в период майских праздников был зафиксирован вблизи нуля. Последние две недели он составил 0,1% в неделю», — заявила Набиуллина.
В России продолжается сокращение занятости — Набиуллина
Безработица в России продолжает расти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«На рынке труда пока продолжается сокращение занятости. По итогам апреля безработица составила 5,8%. По нашей оценке, это 5,6% в сезонно сглаженном выражении», — заявила Набиуллина.
Российские фирмы столкнулись с дефицитом оборотных средств — Набиуллина
Длительный период низкого спроса на продукцию привёл к дефициту оборотных средств у российских компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Повышение до 37% с 30% по состоянию на начало мая доли предприятий, отмечающих оборотных средств, указывает на финансовые ограничения, с которыми сталкивается бизнес после длительного снижения спроса на продукцию», — заявила Набиуллина.
Показатели в розничной торговле превысили значения до эпидемии — Набиуллина
Розничная торговля в России восстанавливается опережающим темпом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«В мае платежи предприятиям розничной торговли выросли, даже превысив докорнавирусные уровни на 3,5% последние две недели. Но с учётом других каналов продаж, а также сектора услуг, расходы домашних хозяйств в целом на конец мая всё ещё были ниже уровней первого квартала», — заявила Набиуллина.
В России восстанавливается потребительский спрос — Набиуллина
Секторы, ориентированные на конечное потребление, восстанавливаются быстрее других отраслей экономики в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Оперативные индикаторы сигнализируют о некотором улучшении потребительского спроса и производственной активности», — заявила Набиуллина.