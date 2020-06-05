Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам мая 2020 года американская компания Ford реализовала на российском авторынке 731 экземпляр Ford Transit, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С января по май в России было продано 3344 машины Ford Transit — на 16% меньше, чем год назад. По словам главы СЕО Ford Sollers Адиля Ширинова, большая часть реализованных машин в прошлом месяце была продана в розницу в российских регионах, в которых ограничительные меры не распространялись на работу автосалонов.

«Доля Ford Transit в сегменте LCV рекордно выросла с начала года, и мы приложим все усилия для ее дальнейшего роста», — добавил он.

Напомним, в качестве силового агрегата Ford Transit имеет турбированный дизельный мотор на 2,2 л мощностью 125−155 л. с.

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