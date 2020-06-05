Москва, , 14:59 — REGNUM ГМК «Норильский никель» мог избежать бы разлива нефти под Норильском, если бы своевременно обновлял оборудование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экологии.

«Резервуар, в котором хранилось топливо, стоит гораздо меньше. В разы меньше. Несопоставимо. Просто я к чему, Владимир Олегович? Если бы своевременно поменяли, то и ущерба не было бы экологического, и расходы не надо было такие нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — заявил Путин.«Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно», — добавил он.

Отметим, что гендиректор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оценил работы по восстановлению экологии в районе происшествия на сумму более 10 млрд рублей, не считая штрафов за происшествие, и заверил, что все расходы покроет сама компания.