Уфа, , 14:55 — REGNUM Новые правила работы гипермаркетов и торговых центов установили в Башкирии. Соответствующий приказ опубликован на сайте государственного комитета по торговле и защите прав потребителей.

Согласно документу, в течение всего рабочего дня у сотрудников торговых центров необходимо бесконтактно измерять температуру тела. При этом должен заполняться журнал контроля температуры тела у сотрудников. Если у работника зафиксируют повышенную температуру, то он не допускается к работе. Так же, как и не допускаются в торговый центр посетители с повышенной температурой тела. При этом работники обязаны извещать руководство о изменениях самочувствия.

Около входных групп должна быть размещена информация о коронавирусе и мерах профилактики заражения этой инфекцией. Эти сведения должны транслироваться и по системам оповещения граждан.

Не допускается пробовать продукты питания и проводить демонстрацию непродовольственных товаров, при которой происходит контакт покупателя с изделием.

Руководство гипермаркета или торгового центра обязано обеспечить выдачу работникам одноразовых масок (не менее одной штуки в три часа), одноразовых перчаток (одна пара на одну смену). Кроме этого работники должны быть снабжены дезинфицирующими салфетками и средствами, а также антисептиками для рук.

Кассы, при наличии такой возможности, должны быть огорожены защитными экранами. А кассиры должны надевать защитные очки.

При уборке помещений необходимо использовать дезсредства. Кроме этого, нужно несколько раз проветривать помещения.

Отмечается, что в случае нарушения требований, торговые объекты будут закрываться без предупреждения.

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