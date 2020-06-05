Москва, , 14:52 — REGNUM ГМК «Норильский никель» профинансирует в полном объёме все работы по восстановлению экологии после разлива нефти под Норильском. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил гендиректор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин на совещании с президентом России по экологии.

«Нами заготовлены ёмкости на 16 тыс. тонн для сбора топлива, и из них 4,5 тыс. уже поставлены и монтируются на площадке», — заявил Потанин.

«Кроме того, подготовлены складские помещения на более чем 100 тыс. тонн для сбора грунта, из которого на сегодняшний момент собраны порядка 7 тыс. Также идёт рекультивация участков примерно на площади 6,5 тыс. метров», — подчеркнул он.

По его словам, на просьбу о помощи «откликнулись предприятия по всей стране».

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешёвые решения с экологической точки зрения. Профинансируем это полностью за счёт компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдёт. Мы восстановим, экологическую систему вернём в нормальное состояние», — указал Потанин.

Он отметил, что расходы могут составить «10 млрд и более», не считая штрафов за происшествие.