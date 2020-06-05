Москва, , 14:43 — REGNUM Собранную в ходе ликвидации разлива под Норильском нефть сначала складируют на месте и вывезут позже, когда сложатся благоприятные погодные условия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии.

«С точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза — поскольку ёмкости герметичные, предполагается всё собрать, складировать здесь, то вывезти, когда будут оборудованы зимники — когда будет позволять (ситуация), техника зайдёт и вывезет в места утилизации», — заявил Зиничев.

Он пояснил, что временные ёмкости достаточно надёжны и используются как ГСМ-хранилища, в том числе в Минобороны.