Москва, , 14:41 — REGNUM На уровень 2019 года доходы граждан России выйдут не раньше 2022 года, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы жителей РФ могут уменьшиться на 18%.

«Это, скорее всего, пиковое падение, после которого начнётся отскок. И я думаю, что наши высшие чиновники не преминут в январе сказать, что «мы преодолели последствия кризиса! Посмотрите, за последние пару месяцев доходы выросли!» Восстановление будет, но доходы быстро не выйдут на прежний уровень. Они и до этого имели негативную тенденцию, а сейчас экономика оказалась под более серьёзными внешними ударами, — сказал Комолов. — Я могу сослаться на данные Всемирного банка, согласно которым на уровень 2019 реальные доходы выйдут не раньше 2022 года. Фактически это позволит сделать вывод о том, что граждане РФ будут иметь в 2024 году доходы, соизмеримые с доходами 2014 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что власти РФ должны озаботиться поддержкой потребительского спроса.