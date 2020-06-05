Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Список самых лучших кроссоверов с пробегом составило американское издание CarGurus.

Первое место в этом рейтинге среди среднеразмерных машин сегмента SUV стал кроссовер Kia Sorento уходящего поколения. На российском авторынке данная модель называется Kia Sorento Prime.

Отмечается, что Kia Sorento — это оптимальное сочетание безопасности, качества и цены. При этом у модели хороший выбор двигателей.

Также специалисты издания поместили в данный рейтинг Hyundai Santa Fe DM и Toyota Highlander XU50.

Эксперты CarGurus составили список лучших подержанных кроссоверов, основываясь на том, что данные модели широко распространены на американском авторынке и при этом они не старше 10 лет. При учитываются отзывы автолюбителей, мнение специалистов по результатам испытаний, а также возможная уценка машин после 12 лет эксплуатации.

Напомним, в мае 2020 года самой популярной моделью авто сегмента SUV на авторынке России стал кроссовер Hyundai Creta.

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