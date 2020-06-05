Москва, , 14:38 — REGNUM Разлив нефти под норильском удалось локализовать 1 июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии.

«Событие локализовано. Локализовано 1 июня. Были установлены боны (боновые заграждения), потому развития она не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты», — заявил Зиничев.

При работе соблюдаются все экологические нормы, которые контролируются Росприроднадзором, указал министр.