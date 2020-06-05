Киев, , 14:32 — REGNUM После получения первого транша кредитных средств от МВФ Украина получит «связанное финансирование» от других партнеров, заявил 5 июня в эфире телевидения министр финансов страны Сергей Марченко.

Чиновник уточнил, что Украина, согласно предварительным договоренностям, как минимум должна получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, а также кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Марченко также отметил, что средства первого транша МВФ будут направлены на финансирование дефицита госбюджета Украины, который на текущий год предусмотрен в размере около 8%.

ИА REGNUM напоминает, что общий размер новой кредитной программы Украины и МВФ составляет 5 млрд долларов, сама программа рассчитана на 18 месяцев. Предполагается, что первый транш от фонда в размере 1,9 млрд долларов поступит в госбюджет Украины сразу после 9 июня, когда руководство МВФ должно формально утвердить документ.