Москва, , 14:30 — REGNUM Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске, который ранее удалось локализовать, ликвидируют, а собранные нефтепродукты утилизируют. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии.

«Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, предполагается завезти сюда герметичные ёмкости, расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации», — заявил Зиничев.

«Люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, созданы воздушные коридоры, вертолётами будет завозиться всё необходимое: и материальное средства, вплоть до питьевой воды», — подчеркнул он.