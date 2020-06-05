Рига, , 14:29 — REGNUM Падение ВВП Латвии в 2020 году составит 7,5% (прежний прогноз — 6,5%), инфляция в стане удержится на нулевом уровне (прежний прогноз — 0,5%). Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на консервативный сценарий Банка Латвии.

«Принимая во внимание влияние пандемии коронавируса на мировую экономику Банк Латвии прогнозирует падение ВВП страны в 2020 г. на 7,5%, инфляцию 0%. Ожидаем, что в 2021 рост ВВП составит 6,7%, инфляция — 0,2%», — говорится в опубликованном сообщении банка.

Отмечается, что в 2022 г. Банк Латвии рассчитывает на 5% рост ВВП Латвии и показатель инфляции в 1,3%. Прогноз по безработице следующий: 2020 год — 9,6%, 2021 — 10,3%, 2022 — 9,6%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.