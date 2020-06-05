Москва, 5 июня 2020, 14:14 — REGNUM Если власти РФ не изменят налоговую нагрузку в пользу труда, то устойчивого роста её экономики можно не ждать, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз НИУ ВШЭ, согласно которому падение реальных располагаемых денежных доходов жителей РФ во II квартале 2020 года рискует составить 18%.
Без этих преобразований, как полагает Комолов, экономика России не перейдёт к устойчивому росту с темпами выше среднемировых.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что в России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам.