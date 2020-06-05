Москва, , 14:14 — REGNUM Если власти РФ не изменят налоговую нагрузку в пользу труда, то устойчивого роста её экономики можно не ждать, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз НИУ ВШЭ, согласно которому падение реальных располагаемых денежных доходов жителей РФ во II квартале 2020 года рискует составить 18%.

«Если говорить о влиянии падения доходов на экономику, то мы можем взглянуть на опыт последних лет, — сказал Комолов. — С 2014 года реальные доходы населения у нас падали, и только в 2020 году это падение остановилось и начался небольшой рост. Это влияет на темпы опережающего развития, которые нам обещает высшее руководство последние десятилетия. Увы, в сложившихся условиях об этом не может идти и речи, если государство не осуществит прогрессивные социальные реформы. Если оно не повысит пособие по безработице, если не изменит налоговую нагрузку в пользу труда (сейчас труд в РФ облагается большими налогами, чем капитал)».

Без этих преобразований, как полагает Комолов, экономика России не перейдёт к устойчивому росту с темпами выше среднемировых.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что в России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам.